Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Keçiören’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programının adresi Kalaba Kent Meydanı oldu. Binlerce vatandaşın akın ettiği meydan, Türk bayraklarıyla kırmızı-beyaza büründü.

Her yaştan Keçiörenlinin katıldığı etkinlikte marşlar ve şarkılar hep bir ağızdan seslendirilirken, meydanda milli birlik ve beraberlik duygusu öne çıktı.

Mesut Özarslan: “Zafer Bayramımız kutlu olsun”

Kutlama programına eşi Filiz Özarslan ile birlikte katılan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, meydanı dolduran vatandaşları selamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Özarslan, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Kıymetli hemşehrilerim, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum, bağrıma basıyorum. Sizleri seviyor, Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum. İyi ki varsınız. Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadelerini kullandı.

Zafer Bayramı coşkusu marşlarla büyüdü

Kutlamaların başlamasıyla birlikte Kalaba Kent Meydanı tamamen doldu. Programın ilk bölümünde DJ performansı sahne alırken, Keçiörenliler müzikler eşliğinde 30 Ağustos coşkusunu yaşadı.

Gecenin ilerleyen bölümünde 10. Yıl Marşı hep birlikte seslendirildi. Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşların marşa eşlik ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Melis Fis ve Motive Keçiörenliler için sahne aldı

DJ performansının ardından sanatçı Melis Fis, Keçiörenlilerle buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Fis, enerjik sahne performansıyla vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Konserin ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, Melis Fis’e çiçek takdim ederek performansı için teşekkür etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Motive sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, Kalaba Kent Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşa müzik dolu bir gece yaşattı.

Konserin ardından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan, Motive’ye çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Keçiören’de 30 Ağustos gururu

Ay yıldızlı Türk bayraklarının dalgalandığı Kalaba Kent Meydanı, gece boyunca marş ve şarkılarla yankılandı. Binlerce Keçiörenli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünde aynı gurur ve heyecan etrafında bir araya geldi.

Keçiören’de düzenlenen kutlamalar, milli birlik ve beraberlik duygusunun öne çıktığı renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kendileriyle buluşturan Keçiören Belediyesi ve Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.