Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silah testlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Guterres, nükleer denemelerin küresel güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Guterres: Nükleer testler güveni sarsıyor

Nükleer silah testlerinin uluslararası güveni sarstığını belirten Guterres, bu uygulamaların aynı zamanda nükleer silahlanma yarışını da körüklediğini ifade etti.

Guterres, nükleer testlerin durdurulmasının küresel güvenliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Nükleer silah sahibi ülkelere CTBT çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silaha sahip tüm ülkeleri Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya davet etti.

Guterres, paylaşımında nükleer denemelere son verilmesi yönündeki taahhüdün yeniden ortaya konulması gerektiğini belirterek, “Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim” ifadelerini kullandı.

Nükleer denemeler küresel güvenliği tehdit ediyor

Guterres'in açıklaması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer denemelerin tamamen sona erdirilmesiyönündeki uluslararası çağrıların devam ettiği bir dönemde geldi.

BM, nükleer silahların oluşturduğu tehdidin azaltılması ve uluslararası güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla ülkelerin nükleer denemeleri sonlandırmasına yönelik anlaşmaların uygulanmasını savunuyor.