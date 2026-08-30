Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

Yıllar süren savaşların ardından bütün imkanlarını bağımsızlık hedefi için seferber eden Türk milleti, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yürütülen Büyük Taarruz ile Anadolu’nun işgaline son verecek tarihi adımı attı.

BÜYÜK TAARRUZ KOCATEPE’DEN BAŞLADI

Türk ordusunun uzun süren ve büyük bir gizlilik içinde yürütülen hazırlıkları, 26 Ağustos 1922 sabahı harekata dönüştü.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa; Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte taarruzu Kocatepe’den yönetti. Saat 04.30’da başlayan topçu ateşinin ardından Türk birlikleri düşman mevzilerine doğru ilerledi.

Taarruzun ilk günlerinde Afyonkarahisar çevresindeki savunma hatları aşıldı, işgal kuvvetlerinin geri çekilme yolları kesildi.

KESİN ZAFER 30 AĞUSTOS’TA GELDİ

Büyük Taarruz’un son aşaması, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da gerçekleşti. Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan ordusunun önemli bölümü kuşatılarak savaş dışı bırakıldı.

Beş gün süren Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu başarı, yalnızca askeri bir zafer değil; bağımsızlık iradesinin ve millet egemenliğine dayanan yeni bir devletin habercisi oldu.

“ORDULAR, İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ’DİR, İLERİ!”

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, kazanılan zaferin ardından 1 Eylül 1922’de Türk ordusuna tarihi emrini verdi:

“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”

Başlatılan takip harekatıyla Türk birlikleri hızla batıya ilerledi. 9 Eylül’de İzmir’in kurtarılmasıyla Anadolu’daki işgalin sona ermesinde belirleyici aşama tamamlandı.

ZAFER BAYRAMI OLARAK KABUL EDİLDİ

30 Ağustos Zaferi için ilk resmi tören, Mustafa Kemal Paşa’nın katılımıyla 1924 yılında Dumlupınar’da gerçekleştirildi. TBMM’de 1926 yılında kabul edilen kanunla 30 Ağustos, Zafer Bayramı ilan edildi.

Aradan geçen 104 yıla rağmen 30 Ağustos; bağımsızlığın, özgürlüğün ve milletçe verilen mücadelenin simgesi olmayı sürdürüyor.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm kahramanlar saygı ve minnetle anılıyor.