Kızılcahamam Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sünnet olan çocuklar ve aileleri için Geleneksel Sünnet Şöleni düzenledi. Şölen, belediye hizmet binası önünde düzenlenen TOGG konvoyuyla başladı.

Sünnet çocukları TOGG konvoyuyla tur attı

Sünnet olan çocuklar ve ailelerinin katıldığı konvoyda, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’lardan oluşan araçlar ilçe sokaklarında tur attı. Renkli görüntülere sahne olan konvoya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Konvoyun ardından kutlamalar Kızılcahamam Millet Bahçesi’nde devam etti. Ankara kültürünün önemli simgelerinden seymen ekiplerinin gösterileri büyük alkış alırken, konser ve çeşitli etkinliklerle çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da şölen boyunca sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenerek ailelerin sevincine ortak oldu.

“Evlatlarımızın mutluluğu, bizim en büyük sevincimiz”

Şölenin Kızılcahamam’ın birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünün güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Başkan Acar, “Evlatlarımızın hayatlarında unutamayacakları bu güzel günlerinde yanlarında olmak, ailelerimizin sevincine ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk” dedi.

Belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurgulayan Acar, “Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var, aile var, gönül var. Yollar, parklar ve tesisler yaparken aynı zamanda hemşehrilerimizin güzel günlerinde yanlarında olmayı, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm bırakmayı da en önemli görevlerimizden biri kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu güzel hatıra ömürleri boyunca onlarla kalsın”

Sünnet olan çocukları tebrik eden Başkan Acar, “Bugün erkekliğe ilk adımlarını atan bütün evlatlarımızı gönülden kutluyorum. Rabbim damatlıklarını da görmeyi ailelerine nasip etsin. Sağlıkla, huzurla ve başarılarla büyüsünler. Bugün yaşadıkları bu güzel hatıra ömürleri boyunca gönüllerinde kalsın” diye konuştu.

Geleneksel Sünnet Şöleni, konser ve çeşitli etkinliklerin ardından çocuklar ve ailelerinin katıldığı renkli kutlamalarla sona erdi.