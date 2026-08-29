Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, 2024-25 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli orta saha oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanalları üzerinden duyurdu.

Sarı-lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Yazar Murat Koparan villasında ölü bulundu İçeriği Görüntüle Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe kariyeri sona erdi

2024-25 sezonunda Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Sofyan Amrabat, orta sahadaki mücadeleci oyunuyla takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Faslı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan birlikteliği, tarafların anlaşmasıyla sona erdi.

30 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.