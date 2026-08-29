Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, 2024-25 sezonunda kadrosuna kattığı deneyimli orta saha oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmi kanalları üzerinden duyurdu.
Sarı-lacivertli ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe kariyeri sona erdi
2024-25 sezonunda Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Sofyan Amrabat, orta sahadaki mücadeleci oyunuyla takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Faslı futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan birlikteliği, tarafların anlaşmasıyla sona erdi.
30 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.