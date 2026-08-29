Galatasaray’ın kadrosuna katmak için İtalya Serie A ekibi Milan ile görüşmelere başladığı Rafael Leao, İstanbul’a geldi.

Portekizli yıldız futbolcunun gelişini karşılamak isteyen çok sayıda Galatasaray taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde toplandı. Saat 16.00 sıralarında İstanbul’a ulaşan 27 yaşındaki futbolcu, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

Leao’ya Galatasaray atkısı takdim edilirken, yıldız futbolcu kısa bir açıklama yaptıktan sonra taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi. Bir süre taraftarları selamlayan Portekizli oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Rafael Leao: Osimhen ile iyi arkadaşız

İstanbul’a geldiği için oldukça mutlu olduğunu belirten Rafael Leao, Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti.

Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, Victor Osimhen ile iyi arkadaş olduklarını belirterek sarı-kırmızılı takımda önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Leao, “Burada olmaktan çok mutluyum, gelen taraftarlara müteşekkirim. Osimhen'le iyi arkadaşız. Birlikte Galatasaray için çok büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanacağımıza inanıyorum, heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

“Haziran ayından beri bu transfer için çabaladılar”

Transfer sürecine ilişkin de konuşan Rafael Leao, Galatasaray yönetiminin uzun süredir kendisi için girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Aston Villa’nın teklifini de geri çevirdiğini belirten yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Başkanı, başkan vekili ve menajer Gardi, haziran ayından beri bu transfer için bastırıyorlardı. Bu anlaşmanın olması için uğraştılar, çabaladılar. Maçlara çıkmak için heyecanlıyım.”

Rafael Leao’nun kariyerindeki başarılar

1999 doğumlu Rafael Leao, futbol eğitimini Sporting Lizbon altyapısında aldı ve burada A takım seviyesine yükseldi.

Portekizli futbolcu daha sonra Fransa’nın Lille takımına transfer oldu. Lille’de gösterdiği performansın ardından İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın yolunu tuttu.

Milan formasıyla önemli başarılara imza atan Leao, özellikle 2021-2022 sezonunda takımının Serie A şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Aynı sezon Serie A’da MVP ödülünün sahibi olan yıldız oyuncu, İtalya’da kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşadı.

Leao, 2025 yılında Milan’ın Inter’i mağlup ederek kazandığı İtalya Süper Kupası finalinde yaptığı asistle de takımının şampiyonluğuna katkı sağladı.

Portekiz Milli Takımı’nda da forma giydi

Rafael Leao, Portekiz A Milli Takımı formasını ilk kez 9 Ekim 2021’de Katar ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Yıldız futbolcu, Portekiz’in 2022 Dünya Kupası, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Leao, 2026 Dünya Kupası’nda Özbekistan karşısında gol atarken, Portekiz Milli Takımı ile elde ettiği en önemli başarılardan biri ise 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu oldu.

Galatasaray taraftarları ise yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkacağı ilk maçı büyük bir heyecanla bekliyor.