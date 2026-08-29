Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını yakından ilgilendiren direksiyon sınavlarında yeni bir döneme geçiliyor. Belirli bir güzergahın önceden öğrenilmesine dayanan sabit parkur uygulaması, kademeli olarak yerini “serbest güzergah” sistemine bırakacak.

Yeni uygulamayla adaylar, şehir içindeki normal trafik akışında araç kullanarak değerlendirilecek. Böylece güzergah bilgisinden çok sürüş hakimiyeti, trafik kurallarına uyum ve farklı yol koşullarındaki davranışların ölçülmesi hedefleniyor.

DUBA YERİNE GERÇEK ARAÇLARIN ARASINA PARK

Sisteme ilişkin bilgi veren sürücü kursu yetkilisi Salih Er, iki duba arasında gerçekleştirilen park uygulamasının da değişeceğini belirtti. Er, yeni dönemde adayların gerçek araçların arasına park etmeye çalışacağını söyledi.

Sınav güzergahına çevre yolları ile alışveriş merkezi otoparkları gibi farklı alanların da dahil edilebileceği ifade edildi.

SINAV SÜRESİ 1 SAATİ BULABİLECEK

Yeni sistemle direksiyon sınavlarının daha kapsamlı hale gelmesi ve sürenin yaklaşık 1 saate kadar çıkması bekleniyor. Direksiyon eğitiminin ise 24 saate yükseltileceği belirtildi.

Uygulamanın ayrıntıları ve geçiş takviminin Milli Eğitim Bakanlığının resmi duyurularıyla kesinleşmesi bekleniyor.