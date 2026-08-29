Süper Lig’in 3’üncü haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yarın Samsun’da oynanacak mücadele öncesinde Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe’nin Avrupa’da aldığı galibiyeti değerlendiren Fink, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini söyledi.

“Çok iyi bir Fenerbahçe’ye karşı oynayacağız”

Fenerbahçe’yi Avrupa’da yoluna devam ettiği için tebrik eden Fink, rakiplerinin kadrosunda çok sayıda yıldız oyuncu bulunduğunu ifade etti.

Fink, “Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kadrosunda birçok yıldızı bulunduran bir rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı hangi yıldızı kullanacaklarına onlar karar verecek. Çok iyi bir Fenerbahçe’ye karşı oynayacağız” dedi.

Taraftarların karşılaşmayı büyük bir heyecanla beklediğini belirten Fink, takımının sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edeceğini söyledi.

“Evimizde oynamamız küçük de olsa avantaj”

Karşılaşmanın Samsunspor’un sahasında oynanacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu belirten Fink, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Fink, kendi sahalarında daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında taraftarlarının desteğiyle iyi performanslar sergilediklerini hatırlattı.

Geçen sezon Fenerbahçe’ye karşı oynadıkları maçlarda da iyi mücadele ettiklerini belirten deneyimli teknik adam, bu karşılaşmadan olumlu sonuç alabilmek için takımının sahanın her alanında yüzde 100 performans göstermesi gerektiğini vurguladı.

“Sadece defans yapmayacağız”

Fenerbahçe karşısında yalnızca savunma yaparak sonuca gitmeye çalışmayacaklarını belirten Fink, hücumda da etkili olmaları gerektiğini söyledi.

Alman teknik direktör, top kendilerindeyken kontra atak fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, hem savunmada hem hücumda maçın tamamında yüksek konsantrasyonla mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.

Fink, karşılaşmada özgüvenli bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Fenerbahçe’nin Avrupa dönüşü avantaj mı?

Fenerbahçe’nin Avrupa deplasmanından dönmesinin Samsunspor açısından avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorulan Fink, bunun kendileri için belirgin bir avantaj olduğunu düşünmediğini söyledi.

Rakibin kadro tercihleriyle ilgilenmek yerine kendi takımlarına odaklanmaları gerektiğini belirten Fink, “Benim elimde olan sadece benim takımım, benim kuracağım kadro” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında istedikleri sonucu alabilmek için çok ciddi bir mücadele ortaya koymaları gerektiğini kaydetti.

“Türk futbolu her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Türk futbolunun gelişim gösterdiğini belirten Thorsten Fink, Süper Lig’in kolay bir lig olmadığını söyledi.

Türkiye’ye son dönemde çok sayıda yıldız futbolcunun geldiğine