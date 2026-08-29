Çaycuma Belediyesi, çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmesi amacıyla düzenlediği ücretsiz temel yüzme kurslarını tamamladı. Atatürk Spor Merkezinin yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen kurslardan toplam 794 çocuk faydalandı.

29 Haziran-26 Temmuz ve 27 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında iki dönem halinde düzenlenen kursların ilkine 458, ikinci dönemine ise 336 çocuk katıldı.

Bu yıl programa özel gereksinimli çocuklar da dahil edildi. Uygulamayla birlikte iki dönem boyunca 67 özel gereksinimli çocuk yüzme eğitiminden yararlandı.

Çaycuma Belediyesi, kurslarla çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunmayı, ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve çocuklara güvenli bir ortamda yüzme becerisi kazandırmayı hedefliyor.