Türkiye’nin dört bir yanından sporcuları Çaycuma’da buluşturan organizasyonun ödül törenine Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve İlçe Kaymakamı Adem Kaya katıldı. Törende dereceye giren genç sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Şampiyonaya katkı sağlayan hakemler ve federasyon yetkililerine de Çaycuma’ya özgü hediyeler verildi.

Başkan Bülent Kantarcı, Çaycuma’nın spor kenti kimliğine vurgu yaparak Türkiye’de ilk kez düzenlenen önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kantarcı, şampiyonada mücadele eden sporcuları ve organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Çaycuma’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, ilçenin spor organizasyonlarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.