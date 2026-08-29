Ankara’da yürütülen bir soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, fuhuş ve para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ankara’da gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Tekinoğlu’nun gözaltına alındığı öğrenildi.
Tekinoğlu’nun gözaltı işlemlerinin ardından ikamet adresinde de arama başlatıldı. Ekiplerin adresteki çalışmaları devam ediyor.
Soruşturmanın ayrıntıları araştırılıyor
Fuhuş ve para aklama iddialarının ele alındığı soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Cem Tekinoğlu’nun soruşturmadaki konumu ve hakkında uygulanacak adli işlemlere ilişkin ayrıntıların, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.
Soruşturmayla ilgili yeni gelişmelerin olması halinde kamuoyuna aktarılacağı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...