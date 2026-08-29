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Soruşturmayla ilgili yeni gelişmelerin olması halinde kamuoyuna aktarılacağı bildirildi.

Cem Tekinoğlu’nun soruşturmadaki konumu ve hakkında uygulanacak adli işlemlere ilişkin ayrıntıların, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

Fuhuş ve para aklama iddialarının ele alındığı soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Tekinoğlu’nun gözaltı işlemlerinin ardından ikamet adresinde de arama başlatıldı. Ekiplerin adresteki çalışmaları devam ediyor.

Ankara’da yürütülen bir soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu , fuhuş ve para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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