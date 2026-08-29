Boşanma ve nafaka hükümlerinde değişiklik yapılmasını öngören yeni düzenleme için çalışmalar sürüyor. Henüz Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan taslak kapsamında, süresiz yoksulluk nafakası yerine belirli kriterlere dayanan süreli bir sistem üzerinde duruluyor.

Planlanan modele göre nafakanın ne kadar süreyle ödeneceğine hakim karar verecek. Değerlendirme sırasında evliliğin süresi, nafaka talep eden eşin ekonomik koşulları, yaşı, sağlık durumu ve çalışma imkanı dikkate alınacak.

EVLİLİK SÜRESİNİN YARISI KADAR NAFAKA

Üzerinde çalışılan seçeneklerden birine göre nafaka süresi, evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı üzerinden hesaplanacak.

Bu modelin kabul edilmesi halinde 20 yıl süren bir evlilik için 10 yıl nafaka ödenmesi gündeme gelebilecek. Ancak hakime, tarafların içinde bulunduğu koşullara göre bu süreyi değiştirebilme yetkisi tanınması planlanıyor.

Bir yıldan kısa süren evliliklerde ise beş yıllık nafaka süresi uygulanması seçeneği değerlendiriliyor. Düzenlemenin ayrıntıları, teklif TBMM’ye sunulduğunda kesinlik kazanacak.

ÇALIŞAMAYACAK DURUMDA OLANLAR İÇİN İSTİSNA

Nafaka alan eşin çalışamayacak durumda bulunması, ileri yaşta olması veya geçimini sağlayabileceği başka bir gelirinin bulunmaması halinde hakimin daha uzun süreli nafakaya hükmedebilmesi öngörülüyor.

Böylece nafaka süresinin yalnızca evliliğin uzunluğuna göre otomatik olarak belirlenmemesi, her dosyadaki sosyal ve ekonomik koşulların ayrıca değerlendirilmesi amaçlanıyor.

DÜZENLEME HENÜZ YÜRÜRLÜKTE DEĞİL

Nafaka değişikliğinin 13. Yargı Paketi kapsamında ekim ayında TBMM’ye sunulması planlanıyor. Hazırlık aşamasındaki maddeler henüz yasalaşmadığı için mevcut nafaka uygulamasında şu an için herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Paketin mevcut nafaka kararlarına uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin geçiş hükümlerinin de teklif metniyle netleşmesi bekleniyor.