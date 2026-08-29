Komedyen Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos’ta tahliye kararı verdi. Ancak tahliye işlemleri tamamlanmadan Göktaş hakkında başka bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Göktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine bağlandı.

Göktaş, “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinde Daltonlar çetesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla sorgulandı. Hakimlik, “kaçma ve delilleri karartma şüphesi” gerekçesiyle Göktaş’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Böylece tahliye kararı uygulanamadan Göktaş’ın cezaevindeki tutukluluğu devam etti.

GÖSTERİDEKİ DALTONLAR ESPRİSİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tutuklama kararına Göktaş’ın gösterisinde, Türkiye’de tetikçi tutmanın ucuzlaması ve Telegram üzerinden suç örgütlerine ulaşılabilmesi hakkında yaptığı espri dayanak gösterildi.

Hakimlik, söz konusu ifadelerin Daltonlar çetesinin suç içerikli eylemlerini övdüğü, meşru gösterdiği ve suça ulaşılmasını kolaylaştırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş ise savunmasında suç örgütünü övme kastı taşımadığını, anlatımının Türkiye’de suç ve şiddetin geldiği noktayı eleştiren mizahi bir içerik olduğunu söyledi.

AVUKATINA HABER VERİLMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Göktaş’ın yeniden tutuklanmasına ilişkin sorgudan kendi avukatına haber verilmediği ve işlemler sırasında barodan görevlendirilen bir avukatın hazır bulunduğu bildirildi.

Göktaş’ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından tahliyesine karar verildiği ancak tahliye yazısı cezaevine gönderilmeden yeni suçlama kapsamında hakimliğe sevk edildiği belirtildi.

3 TEMMUZ’DA TUTUKLANMIŞTI

Deniz Göktaş hakkında, 1 Haziran’da Harbiye’de sahnelediği ve 24 Haziran’da YouTube’da yayımladığı “Ölü Deniz” gösterisindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sırasında yurt dışında bulunan Göktaş, 2 Temmuz’da Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Göktaş, son kararla birlikte tutuklu kalmaya devam edecek.