Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı belirtildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Cem Yılmaz ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi

Ayvacık Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Cem Yılmaz, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne (ÇOMÜ) sevk edildi.

Yılmaz'ın burada Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındığı ve anjiyo işlemine alındığı bildirildi.

Ünlü komedyenin sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler geldikçe gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sanatçının durumu hakkında sanal medya hesabından şu açıklamada bulundu:



"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."



