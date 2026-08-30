Haymana Belediyesi ve Tirebolu Dernekler Federasyonu (TİRDEF) iş birliğiyle düzenlenen anma programı, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, Haymana Kent Meydanı’nda başladı. Burada bir araya gelen katılımcılar, kortej eşliğinde Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği’ne yürüdü.

Şehitler İçin Dualar Okundu

Şehitlikte düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Sakarya Meydan Muharebesi’nde ve vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi.

Programda yapılan konuşmalarda, Sakarya Meydan Muharebesi’nin Millî Mücadele açısından taşıdığı stratejik önem anlatılırken, Giresunlu gönüllülerin Haymana cephesindeki mücadelesi ve fedakârlıkları da yad edildi.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekerek, “Sakarya Meydan Muharebesi'nin kritik cephesi olan Haymana, bağımsızlık yolunda verilen mücadelenin en önemli merkezlerindendir. Vatan müdafaasında canlarını feda eden Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve 42. Giresun Gönüllü Alayı'nın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Hasan Turan’dan Anma Mesajı

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da yayımladığı mesajda, Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve 42. Giresun Gönüllü Alayı’nın Haymana cephesindeki mücadelesinin önemini vurguladı.

Turan, Millî Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak, vatan toprağının şehitlerin emaneti olduğunu ifade etti.

Başdeğirmen Mesire Alanı Gezildi

Anma programının ardından Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, protokol üyeleri ve beraberindeki heyete Başdeğirmen Mesire Alanı’nı gezdirdi. Heyete bölgede yürütülen çevre ve turizm çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Haymana Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.