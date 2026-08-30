Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında bazı basın ve yayın organlarında gündeme getirilen iddialar üzerine harekete geçti.

Başsavcılığın 29 Ağustos 2026 tarihli açıklamasında, Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın “maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla” başlatıldığı belirtildi.

İDDİALARI MURAT AĞIREL GÜNDEME GETİRDİ

Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ve ailesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Almanya merkezli bir şirket üzerinden yüksek tutarlı para transferleri ile gayrimenkul alımları gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların doğruluğu ve hukuki niteliği, başlatılan soruşturma kapsamında incelenecek.

GÖKÇEK’TEN İLK AÇIKLAMA

Soruşturma haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Melih Gökçek, hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin gerekli bilgileri savcılığa sunacağını belirtti.

Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum.”

Soruşturma sürecinde henüz Gökçek hakkında verilmiş bir mahkumiyet kararı veya kesinleşmiş bir suç tespiti bulunmuyor.