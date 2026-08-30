Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala öğrenciler ve aileleri için barınma maliyeti önemli bir sorun haline geldi. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu kentlerde kampüslere ve toplu taşıma hatlarına yakın evlerin kira bedelleri dikkati çekici seviyelere ulaştı.

Türkiye Gazetesi’nin emlak piyasasından derlediği bilgilere göre, İstanbul’daki üniversite çevrelerinde kiralık ev ilanları 30 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor. Ankara’da 18 bin liradan başlayan kiralar 45 bin liraya, İzmir’de ise 20 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkıyor.

İŞTE ŞEHİRLERE GÖRE KİRA ARALIKLARI

Üniversite çevrelerindeki kiralık konutlar için belirtilen aylık fiyat aralıkları şöyle:

İstanbul: 30 bin–100 bin TL

Ankara: 18 bin–45 bin TL

İzmir: 20 bin–50 bin TL

Eskişehir: 15 bin–28 bin TL

Bursa: 16 bin–30 bin TL

Antalya: 18 bin–35 bin TL

Samsun: 15 bin–25 bin TL

Konya: 15 bin–25 bin TL

EŞYALI VE SİTE İÇİNDEKİ DAİRELER DAHA PAHALI

İstanbul’da büyük devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin bulunduğu bölgelerde fiyatlar daha da yükseliyor. Özellikle eşyalı, geniş ve site içerisinde bulunan dairelerin aylık kira bedelleri 70 bin ile 100 bin lira bandına ulaşabiliyor.

Evlerin konumu, büyüklüğü, eşyalı olup olmaması, bina yaşı ve sunduğu imkanlar fiyatlarda önemli farklılıklar oluşturuyor. Belirtilen rakamlar ortalama kira bedellerini değil, kampüs çevrelerindeki ilanlarda karşılaşılan geniş fiyat aralıklarını yansıtıyor.