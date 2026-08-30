Türk Hava Yolları (THY), yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcular için 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında EcoFly sınıfındaki tek yön biletler, vergi ve harçlar dahil 1.449 TL’den satışa sunuldu. ExtraFly sınıfındaki biletlerin fiyatı 1.749 TL, PrimeFly sınıfındaki biletlerin fiyatı ise 1.849 TL olarak belirlendi.

THY KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Kampanyalı biletler 30 Ağustos 2026 tarihinde satışa çıktı. İndirimli bilet fırsatı 31 Ağustos 2026 günü sona erecek.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 24 Kasım 2026 ile 20 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Economy Class yurt içi tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli olacak. Kampanyadan yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde yararlanılabilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferler, AJet uçuşları, ortak uçuşlar ve KKTC Ercan Havalimanı seferleri kampanyaya dahil edilmeyecek.

100 BİN KOLTUK SATIŞA SUNULDU

Kampanya kapsamında toplam 100 bin koltuk satışa sunuldu. Biletler THY’nin internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden satın alınabilecek.

EcoFly sınıfından alınan kampanyalı biletlerde iptal ve değişiklik yapılamayacak. Rezervasyon ve biletleme işlemlerinin de aynı anda tamamlanması gerekecek. Kampanyalı koltuklar sınırlı sayıda olacak.