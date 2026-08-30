Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, 30 Ağustos’un vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zafer olduğunu belirtti.

Büyük Zafer’in Anadolu’da yükselen milli iradenin topyekun bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin simgesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zafer, Anadolu’da yükselen milli iradenin, Meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla erkeğiyle topyekun bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkansızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesidir.”

“BU BÜYÜK MİRASI GELECEĞE TAŞIMALIYIZ”

Milletin geçmişten devraldığı tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, “Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır” dedi.

Kurtulmuş, mesajının sonunda Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitleri ve gazileri saygıyla andığını belirterek, milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.