Ankara’da son günlerde etkili olan yağışlı ve serin hava etkisini kaybediyor. Hava sıcaklıklarının 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre başkentte yarın yağış beklenmiyor. Az bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte en düşük sıcaklığın 14, en yüksek sıcaklığın ise 29 derece olacağı öngörülüyor.

EYLÜL AYI SICAK HAVAYLA BAŞLAYACAK

Ankara’da sıcaklık artışı eylül ayının ilk günlerinde de devam edecek. Salı günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi beklenirken, gece sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek.

Çarşamba ve perşembe günleri de sıcaklığın 30 derece dolayında kalacağı, kent genelinde açık ve az bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Böylece başkentte eylül ayının ilk günleri yaz havasıyla geçecek.

GÜNDÜZ İLE GECE ARASINDAKİ FARKA DİKKAT

Gündüz sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşırken gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 14-16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gün içindeki sıcaklık farkının 15 dereceyi bulabileceği tahmin edildiğinden, özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların tedbirli olması gerekiyor.

Ankara’da önümüzdeki günlerde belirgin bir yağış beklenmezken, güneşli ve sıcak havanın hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.