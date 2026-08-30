Ankara, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü konserler ve çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Başkentin farklı ilçelerinde düzenlenecek programlarda çok sayıda sanatçı sahne alırken, bazı ilçelerde gün boyu sürecek kutlamalar gerçekleştirilecek.
30 Ağustos Pazar günü Ankara’da ücretsiz konser ve etkinlik arayan vatandaşlar için ilçe ilçe programı derledik.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - 90'lar Rüzgarı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenecek 30 Ağustos programında 90’lı yılların sevilen sanatçıları sahne alacak.
Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü’nün sahne alacağı “90’lar Rüzgarı” konseri Ankaralılara nostalji dolu bir gece yaşatacak.
- Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
- Saat: 19.00
- Yer: Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı
- Etkinlik: 90’lar Rüzgarı konseri
Kahramankazan - Sefo konseri
Kahramankazan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2. Uluslararası Kavurma Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.
Program kapsamında sevilen rap sanatçısı Sefo sahne alacak.
- Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
- Yer: Kahramankazan
- Etkinlik: 2. Uluslararası Kavurma Festivali ve Sefo konseri
Sincan - Semicenk sahne alacak
Sincan’da Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Sincan Park - Yenikent olacak.
30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek programda son dönemin sevilen sanatçılarından Semicenk sahne alacak.
- Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
- Yer: Sincan Park, Yenikent
- Etkinlik: Semicenk konseri
Yenimahalle - Selda Bağcan konseri
Yenimahalle Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankaralıları Selda Bağcan konserinde buluşturacak.
Türk müziğinin önemli isimlerinden Selda Bağcan, Vedat Dalokay Parkı’nda sahne alacak.
- Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
- Saat: 20.30
- Yer: Vedat Dalokay Parkı
- Etkinlik: Selda Bağcan konseri
Pursaklar - Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun
Pursaklar’da 30 Ağustos kutlamaları kapsamında Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun sahne alacak.
Saray Selçuklu Meydanı’nda gerçekleştirilecek programda vatandaşlar Zafer Bayramı coşkusunu müzik eşliğinde yaşayacak.
- Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
- Saat: 19.00
- Yer: Saray Selçuklu Meydanı
- Etkinlik: Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun konseri
Elmadağ - Özgün konseri
Elmadağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne alacak isim Özgün olacak.
Konser, Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi önünde düzenlenecek.
- Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar
- Saat: 20.00
- Yer: Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi önü
- Etkinlik: Özgün konseri
Çankaya'da gün boyu 30 Ağustos programı
Çankaya Belediyesi, Zafer Bayramı’nı gün boyunca farklı noktalarda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.
Çankaya’daki programın öne çıkan etkinlikleri şöyle:
- 10.00: Çayyolu Atapark
- 11.00: Kızılay Zafer Anıtı
- 20.30: “Kurtuluş” filmi gösterimi - Abidin Paşa Köşkü
Çankaya’da gün boyu devam edecek etkinliklerle Ankaralılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünüfarklı programlarla kutlayabilecek.
Ankara'da 30 Ağustos'ta ücretsiz konserler
Başkentte 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek etkinliklerde Sefo, Semicenk, Selda Bağcan, Özgün, Ali Kınık, Ankaralı Coşkun gibi sanatçıların yanı sıra 90’lı yılların sevilen isimleri Ankaralılarla buluşacak.
Vatandaşlar, kendilerine en yakın ilçedeki programlara katılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu konserler ve çeşitli etkinliklerle yaşayabilecek.