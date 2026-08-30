Ankara, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü konserler ve çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Başkentin farklı ilçelerinde düzenlenecek programlarda çok sayıda sanatçı sahne alırken, bazı ilçelerde gün boyu sürecek kutlamalar gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Pazar günü Ankara’da ücretsiz konser ve etkinlik arayan vatandaşlar için ilçe ilçe programı derledik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi - 90'lar Rüzgarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenecek 30 Ağustos programında 90’lı yılların sevilen sanatçıları sahne alacak.

Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü’nün sahne alacağı “90’lar Rüzgarı” konseri Ankaralılara nostalji dolu bir gece yaşatacak.

Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar

30 Ağustos 2026 Pazar Saat: 19.00

19.00 Yer: Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı

Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı Etkinlik: 90’lar Rüzgarı konseri

Kahramankazan - Sefo konseri

Kahramankazan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2. Uluslararası Kavurma Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Program kapsamında sevilen rap sanatçısı Sefo sahne alacak.

Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar

30 Ağustos 2026 Pazar Yer: Kahramankazan

Kahramankazan Etkinlik: 2. Uluslararası Kavurma Festivali ve Sefo konseri

Sincan - Semicenk sahne alacak

Sincan’da Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Sincan Park - Yenikent olacak.

30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek programda son dönemin sevilen sanatçılarından Semicenk sahne alacak.

Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar

30 Ağustos 2026 Pazar Yer: Sincan Park, Yenikent

Sincan Park, Yenikent Etkinlik: Semicenk konseri

Yenimahalle - Selda Bağcan konseri

Yenimahalle Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankaralıları Selda Bağcan konserinde buluşturacak.

Türk müziğinin önemli isimlerinden Selda Bağcan, Vedat Dalokay Parkı’nda sahne alacak.

Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar

30 Ağustos 2026 Pazar Saat: 20.30

20.30 Yer: Vedat Dalokay Parkı

Vedat Dalokay Parkı Etkinlik: Selda Bağcan konseri

Pursaklar - Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun

Pursaklar’da 30 Ağustos kutlamaları kapsamında Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun sahne alacak.

Saray Selçuklu Meydanı’nda gerçekleştirilecek programda vatandaşlar Zafer Bayramı coşkusunu müzik eşliğinde yaşayacak.

Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar

30 Ağustos 2026 Pazar Saat: 19.00

19.00 Yer: Saray Selçuklu Meydanı

Saray Selçuklu Meydanı Etkinlik: Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun konseri

Elmadağ - Özgün konseri

Elmadağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne alacak isim Özgün olacak.

Konser, Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi önünde düzenlenecek.

Tarih: 30 Ağustos 2026 Pazar

30 Ağustos 2026 Pazar Saat: 20.00

20.00 Yer: Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi önü

Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi önü Etkinlik: Özgün konseri

Çankaya'da gün boyu 30 Ağustos programı

Çankaya Belediyesi, Zafer Bayramı’nı gün boyunca farklı noktalarda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

Çankaya’daki programın öne çıkan etkinlikleri şöyle:

10.00: Çayyolu Atapark

Çayyolu Atapark 11.00: Kızılay Zafer Anıtı

Kızılay Zafer Anıtı 20.30: “Kurtuluş” filmi gösterimi - Abidin Paşa Köşkü

Çankaya’da gün boyu devam edecek etkinliklerle Ankaralılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünüfarklı programlarla kutlayabilecek.

Ankara'da 30 Ağustos'ta ücretsiz konserler

Başkentte 30 Ağustos Pazar günü düzenlenecek etkinliklerde Sefo, Semicenk, Selda Bağcan, Özgün, Ali Kınık, Ankaralı Coşkun gibi sanatçıların yanı sıra 90’lı yılların sevilen isimleri Ankaralılarla buluşacak.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın ilçedeki programlara katılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu konserler ve çeşitli etkinliklerle yaşayabilecek.