Yangın, Kestel ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 13.00 sıralarında çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Harmancık'ta tarım arazisinde yangın çıktı

Bursa'daki ikinci yangın ise Harmancık ilçesine bağlı Köçekli Mahallesi'nde çıktı.

Tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler, alevlere karadan arazözlerle müdahale ederken, yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangınlarla mücadelesi sürüyor

Kestel ve Harmancık'ta çıkan yangınlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kestel'deki yangının ormanlık alanda ilerlemesini önlemek ve Harmancık'taki yangının ormana sıçramasını engellemek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürdürülüyor.