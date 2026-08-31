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MYK’nın İzmir’de toplanması, CHP açısından da dikkat çeken bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

İzmir programı kapsamında parti teşkilatıyla temaslarda bulunacak olan Kılıçdaroğlu’nun, MYK toplantısında partinin gündemindeki siyasi gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

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