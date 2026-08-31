CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Eylül Çarşamba günü İzmir’e gidiyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Ankara dışındaki ilk toplantısını CHP İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirecek.
İzmir programı kapsamında parti teşkilatıyla temaslarda bulunacak olan Kılıçdaroğlu’nun, MYK toplantısında partinin gündemindeki siyasi gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.
MYK’nın İzmir’de toplanması, CHP açısından da dikkat çeken bir ilk olarak kayıtlara geçecek.
Muhabir: Haber Merkezi