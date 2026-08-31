Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde sert düşüş yaşandı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,8 gerileyerek 4 bin 418 dolara kadar indi ve 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altındaki düşüşte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması ve yatırımcıların kâr satışları etkili oldu.

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole’da verdiği şahin mesajlar da piyasaları hareketlendirdi. Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair yeterli güven oluşmaması halinde Fed’in daha fazla adım atabileceği yönündeki mesajlar, faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişme doları desteklerken faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

İç piyasada da ons altındaki gerilemenin etkisi görüldü. Gram altın sabah saatlerinde 6 bin 800-6 bin 900 lira bandında işlem gördü. Piyasaların gözü bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni sinyallerde olacak.