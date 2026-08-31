Akaryakıt fiyatlarında motorin kullananları üzecek yeni zam yolda. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın temel nedeni ise 1 Eylül itibarıyla yeniden uygulanmaya başlayacak ÖTV düzenlemesi.

ÖTV yeniden devrede

Motorinde 13 Ağustos’ta sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL olarak yeniden uygulanacak. ÖTV artışına yüzde 20 KDV’nin de eklenmesiyle birlikte pompa fiyatındaki toplam artış 3,60 TL'yi bulacak.

Zamla birlikte motorin fiyatlarının birçok kentte 80 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Mevcut fiyatlar üzerinden hesaplandığında motorinin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık 81 TL, Ankara'da 82 TL ve İzmir'de 82,5 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

Zamlar yıl sonuna kadar sürecek

Motorindeki vergi artışı yalnızca eylül ayıyla sınırlı kalmayacak. Mevcut takvime göre ÖTV tutarının yıl sonuna kadar her ay 3 TL artırılması planlanıyor. Buna göre motorinde ÖTV tutarı eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralıkta 12 TL olacak.

Benzin fiyatlarında ise 1 Eylül itibarıyla ÖTV kaynaklı yeni bir artış beklenmiyor.