Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kazadaki son durumu paylaştı.

Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, Filojet isimli yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu.

240 kişi kurtarıldı

Girne Limanı'ndan Taşucu seferini gerçekleştirmek üzere ayrılan geminin su almasının ardından battığını belirten Uraloğlu, şu ana kadar 240 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 yolcu için ise arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla çalışmaların KKTC makamlarıyla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda ekip katılıyor

Uraloğlu, kazanın ardından Türkiye ve KKTC'nin ilgili kurumlarının tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.

Arama kurtarma faaliyetlerinde Deniz Kuvvetleri, KKTC Sahil Güvenlik, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma ekipleri görev yapıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da bölgede 5 yüzer unsur ve 2 sahil güvenlik helikopteriyle arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

"Çalışmalarımızı koordinasyon içinde sürdürüyoruz"

Bakan Uraloğlu, kayıp vatandaşlara bir an önce ulaşılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Arama kurtarma faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.