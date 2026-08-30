Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen ve büyük üzüntüye neden olan gemi kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirten Üstel, aynı zamanda olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Üstel, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarına geniş katılım

KKTC Başbakanı Üstel, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

İlk aşamada 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetleri'ne ait 1 karakol gemisi ve 1 hücum botunun çalışmalara katıldığını belirten Üstel, Sivil Savunma ve Polis Teşkilatı bünyesindeki dalgıç ekipleri ile 4 arama kurtarma botunun da bölgede görev yaptığını aktardı.

Arama kurtarma kapasitesinin ilerleyen süreçte artırıldığını belirten Üstel, halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botunun aktif olarak çalışmalara katıldığını söyledi.

KTBK Komutanlığı, GKK Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gönderilen unsurlar, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC Polis Teşkilatı ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

1000 metre derinlikte arama yapabilecek gemi geliyor

Üstel, deniz altındaki arama çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla Deniz Kuvvetleri'ne bağlı özel bir arama kurtarma gemisinin de KKTC'ye gönderildiğini açıkladı.

Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşması beklenen geminin 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilecek ve batığa ulaşabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Üstel, arama çalışmalarının havadan, denizden ve deniz altında sürdüğünü ifade ederek, mevcut tüm imkanların kullanılacağını vurguladı.

Erdoğan ve Yılmaz süreci yakından takip ediyor

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak yaşanan felaket nedeniyle başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaç duyulan her alanda destek vermeye hazır olduğunu belirttiğini aktaran Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da kazanın ilk anından itibaren süreci yakından takip ettiğini ve sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini belirten Üstel, Türkiye'ye ve destek veren yetkililere teşekkür etti.

"Tek bir imkanımızı dahi kullanmadan bırakmayacağız"

Arama kurtarma çalışmalarının kayıp kişilere ulaşılıncaya kadar devam edeceğini belirten Üstel, olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılacağını söyledi.

Üstel, soruşturmanın derhal başlatıldığını belirterek, "En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak" mesajını verdi.

Kusuru veya sorumluluğu bulunan kişilerin kim olduğuna bakılmaksızın gerekli işlemlerin yapılacağını ifade eden Üstel, yaşanan felaketin bütün yönleriyle aydınlatılmasının devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Üstel, devletin tüm kurumlarıyla görev başında olduğunu belirterek, önceliğin kayıplara ulaşmak, yaraları sarmak ve kazanın tüm gerçeklerini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.