Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada hem Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayisindeki gelişmelere yönelik mesajlar verdi.

Girne'deki gemi faciasına ilişkin açıklama

Konuşmasının başında Girne'den Mersin Taşucu'na giderken alabora olan yolcu gemisine değinen Erdoğan, kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde geniş kapsamlı arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını belirten Erdoğan, çalışmalar sonucunda 237 yolcu ve mürettebatın kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kayıplara ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

"Bizim destanımız şanla ve şerefle yazılır"

30 Ağustos Zafer Bayramı'na da değinen Erdoğan, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

Türk milletinin tarih boyunca vatanı için verdiği mücadelelere vurgu yapan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk ordusunun tüm neferlerini minnetle andı.

Erdoğan, Türk milletinin askeri başarılarının yalnızca savaş meydanlarındaki mücadelelerden ibaret olmadığını belirterek, "Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil şanla ve şerefle yazılır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10'uncu yıl dönümüne dikkat çekerek, harekat kapsamında terör örgütlerine karşı mücadele verildiğini ifade etti.

Harp okullarından 1276 teğmen mezun oldu

Törende Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından toplam 1276 teğmenin mezun olduğunu belirten Erdoğan, dağılımı da açıkladı.

Buna göre Kara Harp Okulu'ndan 807, Deniz Harp Okulu'ndan 271 ve Hava Harp Okulu'ndan 198 öğrenci mezun oldu.

Dost ve kardeş ülkelerden gelen 141 misafir askeri personelin de eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu belirten Erdoğan, 2016'dan bugüne Harp Okulları mezunlarının toplam sayısının, 1229'u misafir olmak üzere 22 bin 540'a ulaştığını söyledi.

Erdoğan, mezun olan teğmenlere görevlerinde başarı dilerken, Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil etmelerini istedi.

"Mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız"

Yeni mezun subaylara seslenen Erdoğan, Türk ordusunun 2235 yıllık geçmişine dikkat çekti.

Subayların ordunun gücünü, kapasitesini ve etki alanını daha da ileri taşıyacağını belirten Erdoğan, bilgi, tecrübe, disiplin, erdem ve vicdanın önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, yeni subayların Türkiye'nin yanı sıra bölgesel ve küresel ölçekte barış, güven, huzur ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirterek, mazlum ve mağdurların yanında olacaklarını söyledi.

MSÜ'ye bu yıl 120 bin başvuru

Milli Savunma Üniversitesi'nin kuruluşunun 10'uncu yılını da değerlendiren Erdoğan, üniversitenin kuruluş amacına ilişkin bilgiler verdi.

15 Temmuz sonrasında askeri eğitim veren okulların tek çatı altında toplandığını belirten Erdoğan, geçen 10 yıllık süreçte 67 bin 464 subay, astsubay ve kursiyer subayın üniversite bünyesindeki askeri okullardan mezun olduğunu açıkladı.

MSÜ'ye bu yıl 120 bin başvuru yapıldığını belirten Erdoğan, bu ilginin askeri eğitim alanındaki standardın göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

"Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor"

Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyeye dikkat çeken Erdoğan, kara, hava, deniz ve uzay alanlarında kritik sistemlerin yerli imkanlarla üretildiğini söyledi.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 82'nin üzerine çıktığını belirten Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın hacmi 100 milyar doları aşan 1468 projeyi aynı anda yürüttüğünü kaydetti.

Türkiye'nin son yıllarda savunma ve askeri caydırıcılık alanında önemli mesafe aldığını ifade eden Erdoğan, Türk ordusunun bugün en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Erdoğan'dan net mesaj: "Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur"

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin bölgesel ve küresel konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, geçmişte güvenlik tehdidi olarak görülen bazı aktör ve yapıların artık Türkiye ile aynı ölçekte olmadığını söyledi.

Türkiye'nin söz konusu tehditleri dikkate almak zorunda olmadığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır."

Tören, mezun teğmenlere diplomalarının verilmesinin ardından sancak devir teslim töreniyle devam etti.

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının sancaktar ve sancak muhafızı teğmenlerine diplomaları verilirken, sancaktar teğmenler kılıçlarını kuşandı.

Tören, 100'üncü Yıl Marşı'nın okunması ve geçiş töreniyle sona erdi.