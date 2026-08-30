İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır’da bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılmasına ilişkin yürütülen çalışma hakkında açıklama yaptı.

Çiftçi, provokasyon amacı taşıdığı değerlendirilen eylemin ardından emniyet birimlerinin harekete geçtiğini belirterek, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 şahıs, emniyet güçlerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

VALİLİK: MÜNFERİT BİR HADİSE

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada ise posterlerin birkaç ara sokaktaki sınırlı sayıda noktaya asıldığı ve olayın kent geneline yayılan bir durum olmadığı belirtildi.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.