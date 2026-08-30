Yangın, dün saat 10.40 sıralarında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışındaki tarım arazisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin ilerlemesi sonucu yangın Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale

Seydikemer-Kaş bölgesindeki yangına müdahale için 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi ve 938 personelgörevlendirildi.

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun çalışma yürüttü.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın söndürme ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.