Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini 9'uncu haftada alan Göztepe, yeni sezona Avrupa hedefiyle başlamasına rağmen ilk 3 haftada istediği sonuçları alamadı.

İzmir ekibi, oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 1 puanda kaldı. Son olarak Galatasaray deplasmanında 3-2 kaybeden Göztepe'de savunma performansı da endişe yarattı.

Göztepe, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 7 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezonun ilk 14 haftasında kalesinde yalnızca 7 gol görmüştü.

Savunmada sakatlıklar baş ağrıtıyor

Göztepe'nin savunmadaki sorunlarında yaşanan sakatlıkların da önemli rol oynadığı belirtildi.

İzmir temsilcisi sezon öncesinde stoper Heliton, kaleci Mateusz Lis ve sol bek Amin Cherni ile yollarını ayırırken, stoperler Furkan Bayır, Allan Godoi ve Sonko Sundberg'in sakatlıkları nedeniyle forma giyememesi teknik heyetin elini zorlaştırdı.

Lis'in yerine kadroya dahil edilen Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili de şu ana kadar ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı.

Göztepe'nin Galatasaray hasreti sürüyor

Göztepe, Galatasaray karşısında İstanbul'da kazanamama serisini de sonlandıramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray'ı İstanbul'da son olarak 1972-1973 sezonunda 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından Göztepe, İstanbul'da Galatasaray'a karşı galibiyet elde edemedi.

Göztepe ayrıca Galatasaray ile oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kaybetti. İzmir ekibi, rakibi karşısındaki son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda kendi sahasında 2-1'lik skorla aldı.

Göztepe'den hakem Mehmet Türkmen'e tepki

Göztepe yönetimi, Galatasaray maçında hakem Mehmet Türkmen'in kararlarına da tepki gösterdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Her sene aynı komedi. Mehmet Türkmen şirin hakem” ifadeleri kullanıldı.

Göztepe taraftarları da maç sırasında ve sonrasında hakem Mehmet Türkmen'in kararlarına tepki gösterdi.

Stoilov: Puanı hak ederek ayrılmalıydık

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede mücadeleden puanla ayrılmayı hak ettiklerini söyledi.

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Stoilov, ikinci yarıda Galatasaray'ın daha etkili olduğunu ifade etti.

Stoilov, “İlk yarıya iyi başladık. İlk yarı boyunca sahada iyi pozisyon aldık. Burada golü bulduk, pozisyonlar oluşturduk ve rakibe de aynı zamanda pozisyon vermedik. İkinci yarıdaysa Galatasaray iyi bir şekilde başladı. Burada pozisyonlar yakaladılar, daha sonra goller de buldular. Biz daha sonra maçı çevirmek için her şeyimizi verdik fakat istediğimiz puanı ya da puanları maalesef alamadık” dedi.

Stoilov, Göztepe'nin karşılaşmadan puanla ayrılması gerektiğini belirterek, “Buradan kesinlikle puanı hak ederek ayrılmamız gerekiyordu fakat bunu başaramadık, çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Stoilov'dan duran top açıklaması

Duran toplar üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Stoilov, gelişimin yolunun çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Bulgar teknik adam, duran topların futbolda önemli bir bölüm olduğunu belirterek, takımının bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Stoilov, “Bununla ilgili çalışmaları sadece bizler yapıyoruz. Bunun sorumluluğu bende ve bizlerde. Aslında bir hoca olarak futbolda duran topları iyi bilmeniz gerekiyor. Çok karmaşık bir şey de yok. Hep beraber, bütün ekip olarak oyuncuları bununla ilgili çalıştırıyoruz” diye konuştu.

Göztepe'den transfer hamlesi gelebilir

Göztepe'nin savunmasındaki eksiklere de değinen Stoilov, sakat oyuncuların yokluğunda genç futbolculara şans verdiklerini söyledi.

19 yaşındaki Ege'nin Süper Lig'de ilk kez forma giydiğini belirten Stoilov, genç oyunculara güvenmeye devam edeceklerini ifade etti.

Transfer döneminin henüz tamamlanmadığını hatırlatan Stoilov, bir yabancı oyuncu daha alma haklarının bulunduğunu belirterek, orta saha veya savunmaya takviye yapabileceklerinin sinyalini verdi.

Stoilov, “Bir yabancı oyuncu daha alma hakkımız var. Bununla ilgili son dakikaya kadar düşüneceğiz. Ya orta sahaya ya da savunmaya bir takviye yapacağız” dedi.

Göztepe Teknik Direktörü, transfer döneminin sona ermesini beklediğini belirterek, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle savunma hattının yeniden güçleneceğini düşündüğünü söyledi.