Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi'nde bulunan Ağalar Camii, Perge Antik Kenti'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede yer alıyor. Tarihi yapının en dikkat çekici özelliklerinden biri ise inşasında kullanılan malzemeler.

Yapımına 1810 yılında başlandığı ve 1812 yılında ibadete açıldığı belirtilen camide, yakınındaki Perge Antik Kenti'nden getirilen Roma dönemine ait blok ve kesme taşlar kullanıldı.

Antik kentteki yapılarda kiriş olarak kullanıldığı belirtilen bazı büyük blok taşların üzerinde yer alan Latince yazıtlar, bugün de caminin farklı bölümlerinde görülebiliyor.

Roma dönemine ait taşlar caminin farklı bölümlerinde

Perge'den getirilen yazılı ve süslemeli taşlar, Osmanlı döneminde caminin yapımında yeniden değerlendirildi.

Roma dönemine ait devşirme taşların caminin mihrabı ve mihrabiyesi, kapı girişi ile pencerelerinde kullanıldığı görülüyor. Böylece antik döneme ait taşlar, yaklaşık iki asır önce Osmanlı mimarisinin bir parçası haline getirilerek günümüze taşındı.

Tarihi camiyi ziyaret edenler, yapının mimari özelliklerinin yanı sıra Roma döneminden kalan taşlar üzerindeki yazıt ve süslemeleri de görebiliyor.

Ağalar Camii restore edilerek yeniden ibadete açıldı

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Ağalar Camii'nin kubbesinde zamanla yapısal sorunlar meydana geldi. Kubbesi çökme tehlikesi bulunan tarihi caminin korunması amacıyla 2014 yılında kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

Restorasyon çalışmaları 2016 yılında tamamlandı. Yapının taşıyıcı sistemindeki sorunlara müdahale edilirken, zarar gören kubbe de aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ağalar Camii yeniden ibadete kazandırıldı.

Perge'nin taşları 200 yıl sonra tarihe ışık tutuyor

Ağalar Camii, bir yandan Osmanlı dönemine ait mimari özellikleri korurken diğer yandan Perge Antik Kenti'nin Roma döneminden kalan izlerini bünyesinde barındırıyor.