Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, Türk havacılık tarihinde önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

2017 yılında başlatılan HÜRJET programında ilk uçuş, 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi. İki prototip uçakla sürdürülen testlerde HÜRJET, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı.

Yurt içinde ve uluslararası alanda ilgi gören HÜRJET'in başarısının ardından seri üretim çalışmalarına hız verildi.

Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek ilk HÜRJET uçtu

Sözleşme kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk HÜRJET'in son montaj hattındaki çalışmaları tamamlandı.

Yer ve taksi testlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından uçağın ilk uçuşu için tüm hazırlıklar tamamlandı. İlk prototipin de eşlik ettiği uçuşta HÜRJET, 18 dakika boyunca havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.

Bu uçuşla birlikte HÜRJET'in teslimat sürecinde önemli bir aşama daha geride bırakılmış oldu.

İlk aşamada 6 HÜRJET üretilecek

HÜRJET programı kapsamında üretim ve test faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Test ve doğrulama faaliyetleri iki prototip uçakla sürdürülürken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek uçakların üretim ve montaj çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Programın ilk aşamasında 6 adet HÜRJET'in üretilmesi planlanıyor.

Modern tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkan HÜRJET, Türkiye'nin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim, bağımsızlık ve küresel rekabet hedefleri açısından önemli projeler arasında yer alıyor.

Haluk Görgün HÜRJET'in ilk uçuşunu paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in ilk teslimat uçağının gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgün, paylaşımında HÜRJET'in Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde gökyüzüyle buluştuğunu belirterek, uçağın yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

HÜRJET projesinde emeği bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TUSAŞ çalışanları, mühendisler, teknisyenler ve tüm paydaşlara teşekkür eden Görgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: "Gökyüzündeki izi daim olsun"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da HÜRJET'in ilk teslimat uçağının uçuşuyla ilgili açıklama yaptı.

Demiroğlu, HÜRJET'in ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının milli havacılık açısından önemli bir eşik olduğunu belirterek, projede emeği geçen kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

HÜRJET'in Türkiye'nin milli havacılık hedefleri doğrultusunda önemli bir proje olduğunu vurgulayan Demiroğlu, açıklamasını "HÜRJET'imizin yolu açık, gökyüzündeki izi daim olsun" sözleriyle tamamladı.