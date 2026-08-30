MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin açıklama yaptı.

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaşanan facianın ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i telefonla aradığını ve başsağlığı dileklerini ilettiğini açıkladı.

Bahçeli'den Ünal Üstel'e taziye telefonu

İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel bir firmaya ait yolcu gemisinin KKTC'deki Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket ettiğini belirtti.

Geminin seyrüsefere başladıktan yaklaşık 4 mil sonra Akdeniz'de alabora olarak battığını aktaran Özdemir, kazanın ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Özdemir, Bahçeli'nin Ünal Üstel ile yaptığı görüşmede yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini ve başsağlığı mesajını ilettiğini belirtti.

Bahçeli'nin ayrıca devam eden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade ettiği bildirildi.

Gemide 267 kişi bulunuyordu

İsmail Özdemir, gemide toplam 267 kişinin bulunduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre kazanın ardından 237 kişi kurtarılırken, 7 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olduğu belirtilen 23 kişiye ulaşılması için arama kurtarma faaliyetleri ise devam ediyor.

Özdemir, kayıp kişilerin bir an önce bulunmasının en büyük temennileri olduğunu belirterek, Türk donanması ve hava kuvvetlerine bağlı unsurların KKTC makamlarıyla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

"Olayın her yönüyle aydınlatılmasını bekliyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, yaşanan facianın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye ile KKTC makamlarının olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması için çalışmalarını titizlikle yürütmesinin beklendiğini belirten Özdemir, arama kurtarma çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesinin kayıplara ulaşma umutlarını canlı tuttuğunu ifade etti.

Özdemir, açıklamasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınları ile Türk milleti ve KKTC halkına başsağlığı diledi.

Yaralılara acil şifalar dileyen Özdemir, kayıp kişilere bir an önce ulaşılması temennisinde bulundu.