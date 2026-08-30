Türkiye siyasetindeki son gelişmeleri değerlendiren emekli öğretmen ve sendikacı Hasan Kütük, iktidarın mevcut politikalarından muhalefetin durumuna, YENİ Parti’nin kuruluşundan genç ve kararsız seçmenin tercihine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; CHP ile YENİ Parti arasındaki ayrılığı “zorunlu bir boşanma” olarak nitelendiren Kütük, YENİ Parti’nin kuruluşuyla birlikte Meclis’teki dengelerin değiştiğini savundu. Partinin toplumdan gördüğü desteğin önemli bir başlangıç olduğunu belirten Kütük, “Şimdi sırada bu iyi başlangıcı bir başarı hikayesine dönüştürmek var” dedi.

“SENDİKACILIK BİRİKİMİMİ SİYASETE AKTARACAĞIM”

Adanalı olduğunu ve emekli öğretmen olarak görev yaptığını belirten Hasan Kütük, gençlik yıllarından itibaren sendikacılık faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti. Kütük, “Adanalıyım. Emekli bir öğretmenim. Gençlik yıllarımdan bu yana hem mesleğim için hem de mesleğimin onuru için sendikacılık faaliyetleri yürüttüm. Eğitim-İş sendikamızın ve Kamu-İş konfederasyonumuzun kuruluşunda yer aldım, dönem dönem yöneticiliklerini yaptım” dedi.

Sendikacılık alanındaki birikimini bundan sonraki süreçte siyasete aktarmak istediğini belirten Kütük, “Şimdi de bu birikim ve tecrübemi siyasete aktarma evresindeyim. Bundan sonra emek, demokrasi ve Cumhuriyet mücadelesini Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE GERÇEKTEN ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR”

Türkiye’nin mevcut siyasi tablosunu da değerlendiren Kütük, özellikle eğitim, sağlık, demokrasi ve adalet alanlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Kütük, “Türkiye gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. Eğitimden sağlığa, demokrasiden adalete kadar ülkenin her alanda geriletildiği bir süreçte, siyasetin de üzerinde baskı olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Siyasi tablonun yaşanan gelişmelere bağlı olarak sürekli değiştiğini ifade eden Kütük, “Siyasi tablo, bu zorlu gerçekliğe göre düzenli olarak değişiyor” dedi.

“YORGUN BİR İKTİDAR VAR”

İktidarın mevcut siyasi stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütük, iktidarın önceki dönemlerdeki gücünü kaybettiğini savundu. Kütük, “Karşımızda ilk yıllarındaki heybetini taşımadığının farkında, kendi kudretini ittifaklar ve siyaset dışı hamlelerle korumaya çalışan yorgun bir iktidar var” ifadelerini kullandı.

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