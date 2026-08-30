İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD), Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini güçlendirmek ve ortak tarih ile kültürel mirası yerinde yaşatmak amacıyla 30 kişilik ekiple Azerbaycan’a kapsamlı bir tarih ve kültür gezisi gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; “Kafkas İslam Ordusu Yolunda Karabağ Zaferi” temasıyla düzenlenen gezi, Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan, Gence, Hocalı, Hankendi, Şuşa ve Bakü’yü kapsadı. Altı gün süren yolculuk boyunca tarihî ve kültürel mekânlar ziyaret edilirken şehitler anıldı, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelindi.

IĞDIR’DAN NAHÇIVAN’A TARİH VE KARDEŞLİK YOLCULUĞU

Gezinin ilk durağı Iğdır oldu. İSTAD heyeti, Tuzluca Tuz Mağaraları ve Gökkuşağı Tepeleri’ni ziyaret ederken, yöresel Bozbaş sofrasında bir araya geldi ve Iğdır yöresel düğününe katıldı. Nahçıvan güzergâhında ise Dilucu yolunda 8 Eylül 2015’te şehit edilen 14 polis için yapılan anıt ziyaret edildi. Şehitler dualarla anıldı. Nahçıvan’da Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Hasip Kaya ile bir araya gelen heyet, bölgenin tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret etti.

GENCE’DE KAFKAS İSLAM ORDUSU’NUN İZLERİ

Nahçıvan’ın ardından Gence’ye geçen İSTAD heyeti, II. Karabağ Savaşı’nın izlerini taşıyan mekânları ziyaret etti. Şah Abbas Camii, Cevad Han Türbesi, Kafkas İslam Ordusu Anıtı ve Nizami Gencevi Türbesi ziyaret edilirken, savaşlarda hayatını kaybedenler rahmet ve dualarla anıldı.

KARABAĞ’DA TARİHİN YÜREĞİNE YOLCULUK

Gezinin en önemli duraklarından biri Karabağ oldu. Hocalı’da şehitler anılırken, Hankendi’nde Karabağ gazisi ve Millî Kahraman İbad Hüseyinli ile bir araya gelindi. Heyetin sonraki durağı ise Karabağ’ın sembol şehirlerinden Şuşa oldu. İsa Bulağı, Gövhər Ağa Camii ve Cıdır Düzü ziyaret edildi. Şuşa’nın tarihî ve kültürel mirası yerinde görülürken, Karabağ Zaferi’nin kahramanları bir kez daha yad edildi.

BAKÜ’DE ŞEHİTLERE VE GANİRE PAŞAYEVA’YA VEFA

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Fahri Hiyaban, I. ve II. Şehitler Hiyabanı ile Türk Şehitliği ziyaret edildi. 1918’de Bakü’nün kurtuluşu için Azerbaycanlılarla birlikte mücadele eden Kafkas İslam Ordusu’nun şehitleri rahmet ve minnetle anıldı. İSTAD heyeti ayrıca derneğin merhum üyesi ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın kabrini ziyaret ederek dualarla andı.

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