Olay, 27 Ağustos Perşembe günü saat 03.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kaskı ise başka bir noktaya fırladı. Motosiklet ise ağaçta sıkıştı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken hızla refüje çıkarak ağaca çarptığı anlar görülüyor. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yola savrulduğu anlar görüntülerde yer alıyor. Kaza sırasında motosiklet ise ağaçta asılı kalıyor. Sürücünün kaskı ise çarpmanın şiddetiyle yola savruluyor. (DHA)