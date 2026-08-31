Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları S.T., U.K., Z.A., G.S., Y.K., M.G. ve İ.E., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramada; çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.