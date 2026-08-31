Girne açıklarında su alarak alabora olan ve Mersin Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan yolcu feribotunda yaşanan facianın ardından soruşturma derinleşiyor. Toplam 267 kişinin bulunduğu feribot kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise 9 kişi tutuklandı.

Facianın nasıl meydana geldiği ve ihmali bulunan kişilerin olup olmadığı araştırılırken, tutuklanan şüphelilerin kazadaki sorumlulukları soruşturuluyor.

Arama-kurtarma ekiplerinin denizdeki çalışmaları devam ederken, KKTC’de yaşanan facia nedeniyle 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi.