30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Meydan Parkı'nda bir araya geldi. Etkinlikte sahne alan Ceza, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın gururunu hem de Kültür Sanat Festivalimizin heyecanını bir arada yaşıyoruz. Sancaktepe'mizde bu güzel çifte coşkuyu siz değerli komşularımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyor; Zafer Bayramı'mızı ve festivalimizi taçlandıran bu birlikteliğimizin daim olmasını diliyorum' dedi.

Konuşmanın ardından Yeğin, Ceza'ya teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.