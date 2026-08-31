Ehliyet alma sürecinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Yıllardır sürücü adaylarının belirli bir güzergâh üzerinde sınava girdiği sabit parkur sistemi, yerini kademeli olarak serbest güzergâh uygulamasına bırakıyor.

Yeni sistemle birlikte adayların yalnızca belirli manevraları ezberleyerek sınavı tamamlamasının önüne geçilmesi ve farklı trafik koşullarındaki sürüş becerilerinin daha kapsamlı şekilde ölçülmesi hedefleniyor.

Adaylar akan trafikte sınava girecek

Yeni uygulamada sürücü adayları, önceden belirlenmiş sabit bir rotayı takip etmek yerine şehir içindeki normal trafik akışı içerisinde sınava başlayacak.

Sınav sırasında adayların farklı yol ve trafik koşullarında araç kullanma becerileri değerlendirilecek. Daha önce iki duba arasına yapılan park uygulamasının yerine ise gerçek araçların arasına park etme gibi uygulamaların getirilmesi planlanıyor.

Adayların çevre yolunda araç kullanması ve belirli bir azami hıza ulaşması gibi sürüş becerilerinin de sınav kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Güzergâha göre alışveriş merkezi otoparklarına giriş ve çıkış gibi farklı sürüş koşulları da sınava dahil edilebilecek.

Direksiyon sınavı yaklaşık 1 saate çıkacak

Yeni sistemle birlikte direksiyon sınavının süresinde de artış bekleniyor. Mevcut uygulamada yaklaşık 35 dakika süren direksiyon sınavının yeni sistemde yaklaşık 1 saate kadar çıkacağı belirtiliyor.

Direksiyon eğitimlerinde de değişiklik öngörülüyor. Daha önce ortalama 14-16 saat olan zorunlu direksiyon eğitiminin 24 saate yükseltilmesi planlanıyor.

Amaç daha deneyimli sürücüler yetiştirmek

Yeni uygulamayla sürücü adaylarının yalnızca sınav güzergâhını ezberlemesi yerine gerçek trafik içerisinde karşılaşabilecekleri durumlara hazırlanması amaçlanıyor.

Böylece adayların kavşaklar, yoğun trafik, park alanları, farklı yol koşulları ve şehir içi sürüş gibi günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda araç kullanma becerilerinin daha kapsamlı şekilde ölçülmesi hedefleniyor.

Yeni sistemin kademeli olarak uygulanmasıyla birlikte ehliyet sınavlarında “ezber güzergâh” dönemi sona ererken, gerçek trafik deneyiminin daha fazla öne çıkması bekleniyor.