Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesine yönelik tehdit ve şantaj iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın, Ağbaba ve ailesine yurt dışı kaynaklı GSM hatları üzerinden ulaşıldığı iddiası üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Ağbaba'nın şoförü ve otel müdürünün ifadeleri alındı

Soruşturma kapsamında 24 Ağustos'ta, Veli Ağbaba'nın şoförü Faruk Can Güler ile Ağbaba ailesine ait Melid Otel'in Müdürü Yunus Emre Ağbaba'nın bilgisine başvuruldu.

İfade tutanaklarına göre, kendilerine yurt dışına ait bir GSM hattından mesaj gönderildi. İlk mesajda, "Aysun Hanıma ulaşmam lazım, oğlu Ahmet Can'ın bana borcu var, numarasını atar mısınız?" şeklinde ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

Daha sonraki görüşmelerde ise arayan kişinin kendisini "uyuşturucu satıcısı Uğur Can Gündoğmuş" olarak tanıttığı öne sürüldü.

Söz konusu kişinin, Veli Ağbaba'nın ağabeyinin oğlu Ahmet Can Ağbaba'ya kokain sattığını iddia ederek bu ilişkiden kaynaklandığını öne sürdüğü bir alacağın tahsil edilmesini istediği belirtildi.

İfade tutanaklarına yansıyan iddialara göre şüpheli, daha önce 5 milyon TL tahsil ettiğini, ancak kendisine 20 milyon TL daha borç bulunması nedeniyle para talep ettiğini ileri sürdü. Uyuşturucu satışı ve borç iddialarının soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

"Para ödenmezse Melid Otel'e zarar verilecek" iddiası

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, arayan kişi talep edilen paranın Veli Ağbaba ve diğer aile bireylerine bildirilerek ödenmesini istedi.

Para ödenmediği takdirde ise Ağbaba ailesine ait Melid Otel'e zarar verileceği yönünde tehditte bulunulduğu öne sürüldü.

Ayrıca tehditlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Doğukan Şengezen'in İstanbul'dan Malatya'ya gönderildiğinin söylendiği belirtildi.

Şüpheli hakkında 10 ayrı aranma kaydı

Doğukan Şengezen'in 20 Ağustos'ta yakalandığı, hakkında ise kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ile hırsızlık suçlarından toplam 10 aranma kaydı bulunduğu belirtildi.

Şengezen'in adresinde gerçekleştirilen aramalarda;

2 Glock marka tabanca,

2 adet 15 mermi kapasiteli şarjör,

3 adet 30 mermi kapasiteli şarjör,

1 tabanca otomatikleştirme aparatı,

10 gram esrar,

5 gram sentetik kannabinoid,

2 gram taş kokain

ele geçirildiği kaydedildi.

Şengezen'in bu işlem sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, ancak Ağbaba ailesine yönelik tehdit soruşturmasında yeniden şüpheli olarak dosyada yer almasının ardından operasyonun genişletildiği öğrenildi.

3 adrese operasyon düzenlendi

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda Doğukan Şengezen ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin adresleri belirlendi.

3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen ve Yasin Karacan gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, kullanıma hazır 2 yurt dışı hattı ve 38 bin TL nakit para ele geçirildi. Telefonlardan birinde de yurt dışına ait bir GSM hattının takılı olduğu tespit edildi.

Yurt dışı hatlar soruşturmanın odağında

Soruşturma kapsamında tehditlerde kullanıldığı iddia edilen iletişim altyapısı da mercek altına alındı.

Kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin görüşmeler sırasında +63 ülke kodlu iki farklı yurt dışı numarası kullandığının belirlendiği aktarıldı.

Şüphelilerden ele geçirilen hatlar arasında ise +44 ülke kodlu birden fazla GSM hattının bulunduğu tespit edildi. Doğukan Şengezen ve Mehmet Hasar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen farklı +44 kodlu numaraların da soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

4 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Hasar, Yusuf Solmaz, Doğukan Şengezen ve Yasin Karacan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın devamında, kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan kişinin gerçek kimliğinin, kullanılan yurt dışı hatların gerçek kullanıcılarının ve şüpheliler arasındaki bağlantıların belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililerin ayrıca Veli Ağbaba ve ailesine yönelik olduğu iddia edilen tehdit planının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.