Türkiye’de geçim sıkıntısı her geçen ay daha da derinleşiyor. TÜRK-İŞ’in Ağustos 2026 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37 bin 388 TL’ye yükseldi.

Temmuz ayında 36 bin 940 TL olan açlık sınırı, bir ayda 448 TL arttı. Dört kişilik bir ailenin gıda harcamasının yanı sıra kira, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama ise 121 bin 786 TL’ye ulaştı. Böylece yoksulluk sınırı da bir önceki aya göre 1.461 TL arttı.

Araştırmaya göre Ankara’da gıda fiyatları ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,21 artarken, yıllık gıda enflasyonu yüzde 37,90 olarak hesaplandı.

Rakamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca vatandaşın geçim mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi. Dört kişilik bir ailenin yalnızca mutfak masrafı 37 bin lirayı aşarken, temel ihtiyaçlar için gereken gelir 121 bin liraya dayandı.