Bakan Ersoy, Roma'daki Kolezyum'da ziyarete açılan 'Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri' sergisinin ulaştığı ziyaretçi sayısını sosyal medya hesabından paylaştı.

'Troia'nın hikayesi Roma'da milyonlarla buluşuyor.' ifadelerini kullanan Ersoy, serginin 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştığını bildirdi.

İtalya ile yürütülen kültürel işbirliği kapsamında Kolezyum'da açılışı gerçekleştirilen sergide, Bakanlığa bağlı müzelerden 221 eserin yer aldığını belirten Ersoy, İtalya ve Vatikan müzelerinden eserlerle birlikte 300'ün üzerinde eserin ziyaretçilerle buluştuğunu kaydetti.

Serginin Troya Savaşı'ndan Homeros'un İlyada'sına, Aeneas'ın İtalya yolculuğundan Roma'nın kurucularının Anadolu kökenine uzanan ortak tarihi mirası dünyaya anlattığını vurgulayan Ersoy, '18 Ekim'e kadar açık kalacak sergimizle kültürel değerlerimizi uluslararası ölçekte tanıtmaya, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki bağları güçlendirmeye devam ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

- Troia'dan Roma'ya uzanan ortak hafıza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel işbirliği projeleri kapsamında hazırlanan serginin açılışı, Bakan Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran'da özel bir törenle gerçekleştirildi.

'Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico' adıyla düzenlenen sergi, 12 Haziran'da ziyarete açıldı.

Küratörlüğü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce üstlenilen sergide, Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikaye ve mitler, savaşın sonunda yeni bir yurt kurma amacıyla Troya'dan kaçan Aeneas'ın İtalya'ya yolculuğu ve Roma'nın kurucularının Anadolulu olması konu ediliyor.

- Kültürel diplomasi girişimi olarak öne çıkıyor

Troia ve Roma arasındaki tarihsel ve mitolojik bağları farklı eserler üzerinden anlatan sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda ivme kazanan süreli sergiler üzerinden Türkiye'nin kültürel değerlerini uluslararası ölçekte tanıtma politikası kapsamında gerçekleştirildi.

Tarihi ve arkeolojik mirasın diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve sosyoekonomik gelişim aracı olarak değerlendirilmesini esas alan sergi, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir kültürel diplomasi girişimi olarak öne çıkıyor.