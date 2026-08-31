Fındık üreticisinin merakla beklediği 2026-2027 sezonu alım fiyatları açıklandı. FİSKOBİRLİK, ortak üreticilerden kilogram başına 195 TL, ortak olmayan üreticilerden ise 185 TL üzerinden alım yapacağını duyurdu.

Açıklanan fiyatlar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) belirlediği fiyatların da altında kaldı. TMO, yüzde 50 randıman için Giresun kalite fındıkta 255 TL, Levant kalite fındıkta ise 250 TL alım fiyatı açıklamıştı.

FİSKOBİRLİK’in fiyatlarına tepki gösteren Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, üreticinin artan girdi maliyetleri nedeniyle ciddi bir geçim sıkıntısı yaşadığını vurguladı.

Ertuğrul, gübre fiyatlarının geçen yıl 8 bin TL seviyesindeyken bugün 18 bin 500 TL’ye çıktığını belirterek artışın yüzde 131’e ulaştığına dikkat çekti. Fındık yevmiyesinin ise 1.200 TL’den 1.750 TL’ye, bahçeleme yevmiyesinin de 4 bin TL’den 7 bin TL’ye yükseldiğini ifade etti.

“Üretici en az 300 TL taban fiyat istiyor”

Fındığın yaklaşık 400 bin üreticinin ve 8 milyon kişinin geçim kaynağı olduğunu belirten Ertuğrul, artan gübre, işçilik ve patoz maliyetleri karşısında üreticinin kilogram başına en az 300 TL taban fiyat talep ettiğini söyledi.

Ertuğrul, geçtiğimiz sezon 350 TL seviyelerine kadar çıkan fındık fiyatının bugün 170 TL seviyelerine kadar gerilediğine dikkat çekerek, “Üreticinin ürünü yarı yarıya değer kaybederken bahçedeki maliyetler katlanarak büyüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“FİSKOBİRLİK çiftçi birliği olabilir mi?”

FİSKOBİRLİK’in kuruluş amacına da dikkat çeken Ertuğrul, üreticilerin bir araya gelerek güçlerini birleştirdiği kooperatif yapısının bugün geldiği noktayı eleştirdi.

Ertuğrul, “FİSKOBİRLİK, özünde fındık üreticisinin bir araya gelerek gücünü birleştirdiği bir kooperatifler birliği değil miydi? Peki ne oldu bu ortaklığa ve şu an FİSKOBİRLİK’in elinde, söz sahibi kim?” sözleriyle tepki gösterdi.

FİSKOBİRLİK’in geçen yılın taban fiyatının dahi altında alım fiyatı açıklamasını eleştiren Ertuğrul, “Geçen senenin taban fiyatının da altında alım yapan bir kurum çiftçi birliği olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, üreticinin desteklenmemesi halinde fındık bahçelerinin boş kalabileceği ve üretimin düşebileceği uyarısında bulunarak, “Karadeniz’in alın teri sadece dalda değil, yanlış fiyat politikalarıyla her gün değer kaybediyor” dedi.

Ertuğrul, daha önce de TBMM Genel Kurulu’nda TMO’nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı fındık fiyatlarını eleştirerek, maliyetlerin 300 TL seviyelerine dayandığını ve fiyatın revize edilmesi gerektiğini savunmuştu.