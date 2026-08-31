Yaklaşık bir aylık tadilat ve hazırlık sürecinin ardından YENİ Parti’nin Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki yeni genel merkezi bugün faaliyetlerine başlıyor. Genel Başkan Özgür Özel, yeni binadaki ilk mesaisinde Parti Meclisi’ni toplayacak. Saat 15.00’te başlayacak Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşma yapması beklenen Özel’in, Türkiye’nin siyasi gündemindeki sıcak başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Toplantının gündeminde parti örgütlenmesi, il ve ilçe kongreleri, kurultay süreci ile saha çalışmalarına ilişkin başlıkların da yer alması bekleniyor. PM toplantısının ardından Kurucular Kurulu’nun da toplanması planlanıyor.

Özel’in önümüzdeki günlerdeki toplantı trafiği de devam edecek. YENİ Parti Genel Başkanı’nın 1 Eylül’de Merkez Yönetim Kurulu’na, 2 Eylül’de ise il başkanlarına başkanlık etmesi planlanıyor.