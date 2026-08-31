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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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