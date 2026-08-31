Kaza, saat 23.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolunun Orhangazi ilçesi Süpürgelik mevkisinde meydana geldi.
Yalova’dan Orhangazi yönüne ilerleyen O.A. (26) yönetimindeki 16 BNR 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ulaşım tek şeritten sağlandı
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.