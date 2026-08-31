Başkent Ankara’nın köklü değerlerinden MKE Ankaragücü, 116 yaşına girdi. 31 Ağustos 1910’da kurulan sarı-lacivertli kulüp, geride bıraktığı 116 yılda başarıları, mücadeleleri, inişleri ve çıkışlarıyla Türk futbolunda kendine özel bir yer edindi. Kulübün temelleri 1910 yılında Ankara’da atılırken, Ankaragücü kısa sürede kentin futbol hayatının önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Yıllar içerisinde farklı liglerde mücadele eden sarı-lacivertliler, özellikle Başkent futbolunun simge takımı olarak milyonlarca taraftarın gönlünde yer aldı.

Ankaragücü tarihinin en önemli başarıları arasında 1949 Türkiye Şampiyonluğu ve 1972-73 ile 1980-81 sezonlarında kazanılan Türkiye Kupası bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, Türkiye’nin en üst düzey liginde de uzun yıllar mücadele ederek Ankara’yı temsil etti.

Ancak Ankaragücü’nün 116 yıllık hikâyesi yalnızca kupalar ve şampiyonluklardan ibaret değil. Kulübün tarihinde ekonomik sıkıntılar, küme düşmeler, yeniden yükselişler ve büyük mücadeleler de yer aldı. Her zor dönemde sarı-lacivertli renklere sahip çıkan taraftarlar, kulübün en büyük gücü oldu.