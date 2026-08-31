Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Ağılıcık İlkokulu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaştığı videoda okulun fiziki koşulları dikkat çekerken, okulda yaşandığı belirtilen tuvalet sorunu kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Videoda okul binasında dökülen sıvalar, bakımsız duvarlar, bozuk zemin, kurumuş otlar ve çevredeki çöpler görülüyor. Okul bahçesinde hayvan dışkılarının bulunduğu alanlar da görüntülere yansıyor.

Ancak en dikkat çeken iddia ise okulda kullanılabilir tuvalet bulunmaması oldu. Paylaşımda yer alan bilgilere göre öğretmenler tuvalet ihtiyacını karşılamak için okuldan çıkıp yakındaki camiye gitmek zorunda kalıyor. Öğrencilerin ise ders saatinde tuvalet ihtiyacı için evlerine gidip geldiği öne sürüldü.

Mahmut Tanal’dan Yetkililere Çağrı

Görüntüleri paylaşan Mahmut Tanal, yaşananların yalnızca Ağılıcık İlkokulu'na özgü olmadığını savundu. Şanlıurfa'nın kırsalındaki birçok okulda tuvalet, temizlik, su, bakım-onarım ve fiziki altyapı sorunları bulunduğunu belirten Tanal, Milli Eğitim Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

Tanal, kırsal okulların tek tek denetlenmesini, tuvalet, temiz su, kanalizasyon, hijyen ve yapı güvenliğiyle ilgili eksikliklerin acilen giderilmesini istedi.