Şanlıurfa ve Şanlıurfalılara yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia edilen sosyal medya içerik üreticisi F.D. hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaparak adli işlem başlatıldığını duyurdu.

VİDEO TEPKİ ÇEKTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda F.D. isimli kadının, Şanlıurfa ve Şanlıurfalılara yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia edildi. Kısa sürede tepki çeken paylaşımın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

F.D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’suçundan soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yapılan incelemelerde F.D.'nin, 16 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gittiği, daha sonra ise Kamboçya'ya geçmiş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan, kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek ve toplumda kin ile düşmanlık duyguları oluşturmaya yönelik ifadelerin tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu sosyal medya hesabı ve paylaşımla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtilirken, videoyu üreten ve yayınlayan kişinin kamu görevlisi olmadığı ve ikamet adresinin yurt dışında bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.